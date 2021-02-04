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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة «عمان»: رسالة السلطان هيثم إلى أبومازن تؤكد عمق العلاقات

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:18 ص
جريدة الدستور
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أكدت صحيفة "عُمان"، أن الرسالة التي بعث بها السُّلطان هيثم بن طارق، قبل أيام إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، تمثل تأكيدًا جديدا على عمق العلاقات وثبات المواقف العمانية وحوارها المستمر مع القيادة الفلسطينية.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الخميس بعنوان "كلمتنا" - أن العمانيين استقبلوا بكثير من الترحاب قرار الفلسطينيين اتجاه عودة الحوار بينهم وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات في المجلس الوطني، وهذا من شأنه أن يردم الهوة بين الطرفين ويعيد ترابط الجبهة الداخلية بعد سنوات من الخلاف ويعيد القضية إلى الواجهة الدولية، بعد أن فرضت قضايا عربية ودولية نفسها خلال العقد الماضي.

وأشارت "عُمان"، إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة لا تحمل نفس مواقف الإدارة السابقة، حيث توقف الحوار في عهدها، وحيث أقرت قرارات غير مسبوقة تمثل أصعبها استفزازا في نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

واختتمت الصحيفة بالقول:"يتطلع الجميع إلى عودة الحوار من أجل الوصول إلى خيار حل الدولتين؛ ولكن مع الحفاظ على الحقوق الفلسطينية وأولها حق العودة".

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