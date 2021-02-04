ليبيا تسجل 5 وفيات و770 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، صباح اليوم الخميس، عن تسجيل 5 وفيات و770 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضح المركز، في بيانه اليوم عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، أنه تسلم عدد (4263) عينة لاختبار الإصابة بفيروس كورونا موزعة على عدد من المختبرات بمختلف المدن الليبية، وأنه وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR سجلت النتائج عدد (3493) عينة سالبة، وعدد (770) عينة موجبة (606 جدد+ 164 مخالطة).كما أعلن المركز عن تسجيل المركز عدد (1100) حالة شفاء، وعدد (5) حالات وفاة.