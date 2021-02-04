786 وفاة و14211 إصابة جديدة بـ«كورونا» فى ألمانيا

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني، اليوم الخميس، أن مكاتب الصحة في البلاد سجلت 14 ألفًا و211 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، و786 وفاة.يذكر أنه تم تسجيل 17 ألفًا و533 حالة إصابة جديدة بالفيروس، و941 حالة وفاة خلال يوم واحد، يوم الخميس الماضي.وتم تسجيل أعلى مستوى لحالات الوفاة الجديدة خلال يوم واحد في 14 يناير الماضي، بإجمالي 1244 حالة، وتم تسجيل أعلى مستوى لحالات الإصابة الجديدة خلال يوم واحد في 18 ديسمبر الماضي، بإجمالي 33 ألفًا و777 حالة، ولكن العدد كان يشمل أيضًا 3500 حالة تسجيل متأخر.