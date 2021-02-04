في عيد ميلادها.. أبرز أزياء الفنانة زينة

يحل علينا اليوم 4 فبراير عيد ميلاد الفنانة الشابة زينة، حيث تعتبر الفنانة وعارضة الأزياء زينة من أشهر الفنانات على الساحة الفنية، وتتميز بالأناقة في إطلالاتها، العصرية.



زينه

الألوان

تختار زينة دائما الألوان المبهجة والتي تتميز بها، حيث تفضل البهجة في كل شي.



زينه

الإطلالات

تفضل زينه دائما الظهور بالإطلالات الكاجوال، حيث تتقن اختيار إطلالاتها الكاجوال لتظهر بشكل جذاب ومميز خلال إطلالاتها اليومية والتي تلفت الأنظار إليها، وأما عن اختيارها الفساتين يكون بشكل مميز حيث تختارها بطريقتها الخاصة.



زينة