في عيد ميلادها.. أبرز أزياء الفنانة زينة
الخميس 04/فبراير/2021 - 10:45 ص
هويدا سعيدطباعة
يحل علينا اليوم 4 فبراير عيد ميلاد الفنانة الشابة زينة، حيث تعتبر الفنانة وعارضة الأزياء زينة من أشهر الفنانات على الساحة الفنية، وتتميز بالأناقة في إطلالاتها، العصرية.
زينه
الألوان
تختار زينة دائما الألوان المبهجة والتي تتميز بها، حيث تفضل البهجة في كل شي.
تختار زينة دائما الألوان المبهجة والتي تتميز بها، حيث تفضل البهجة في كل شي.
زينه
الإطلالات
تفضل زينه دائما الظهور بالإطلالات الكاجوال، حيث تتقن اختيار إطلالاتها الكاجوال لتظهر بشكل جذاب ومميز خلال إطلالاتها اليومية والتي تلفت الأنظار إليها، وأما عن اختيارها الفساتين يكون بشكل مميز حيث تختارها بطريقتها الخاصة.
تفضل زينه دائما الظهور بالإطلالات الكاجوال، حيث تتقن اختيار إطلالاتها الكاجوال لتظهر بشكل جذاب ومميز خلال إطلالاتها اليومية والتي تلفت الأنظار إليها، وأما عن اختيارها الفساتين يكون بشكل مميز حيث تختارها بطريقتها الخاصة.
زينة
تسريحات الشعر
تختار دائما الفنانة زينة تسريحات الشعر البسيطة بالإضافة إلى أن أنها تفضل الشعر الطويل وتميل دائما إلى اختيار اللون الأشقر من الشعر، وتفضل تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها.
تختار دائما الفنانة زينة تسريحات الشعر البسيطة بالإضافة إلى أن أنها تفضل الشعر الطويل وتميل دائما إلى اختيار اللون الأشقر من الشعر، وتفضل تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها.