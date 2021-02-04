رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 4-2-2021

الخميس 04/فبراير/2021 - 07:51 ص
الذهب فى مصر
الذهب فى مصر
ياسمين محمود
طباعة
ينشر «الدستور» أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 4-2-2021 أمام الجنيه المصري خلال التداولات الصباحية، إذ شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية نتيجة تأثر سعر الذهب في مصر، بهبوط سعره في البورصات العالمية، حيث انخفض سعر أوقية الذهب إلى نحو 1846 دولارا للأوقية مقابل 1860 دولارًا للأوقية، وفقًا لآخر التداولات.

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 4-2-2021


وأمام تراجع أسعار الذهب اليوم، يحاول سعر الفضة الخروج من حالة الركود التي طرأت عليه خلال الآونة الأخيرة، ليرتفع سعره العالمي خلال التعاملات الفورية 0.4% إلى 26.71 دولار للأوقية، وعلى مستوى أسعار المعادن النفسية الأخرى، فقد تراجع سعر البلاتين 0.2 % إلى 1092.27 دولار، كما استقر البلاديوم عند 2242.84 دولار.

ونستعرض في التقرير التالي، متوسط أسعار الذهب بمحال الصاغة وأسواق المال، ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة، خلال فترة التداولات الصباحية بالمقابل بالجنيه المصري.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحال الصاغة فى مصر بدون مصنعية

هبط سعر جرام الذهب عيار 24، خلال التعاملات الصباحية اليوم، لسجل نحو 922 جنيهًا، كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21، والذي يعد الأكثر شعبية في السوق المصري، ليهبط إلى نحو 807 جنيهات، أما عيار 18 فبلغ سعر تداوله في السوق المحلي 692 جنيهًا.

سعر جرام الذهب فى مصر اليوم الخميس


كما بلغ سعر جرام الذهب 22 وهو يمثل الأقل حركة في السوق المحلي نحو 845 جنيهًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 538 جنيهًا، أما سعر جرام الذهب عيار 12 فسجل نحو 461 جنيهًا، وفيما يخص سعر جرام الجنيه الذهب اليوم فسجل نحو 6456 جنيهًا.

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري


كما طرأت بعض التغييرات أيضًا على أسعار الذهب بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري اليوم، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 24 بأسواق المال نحو 926 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 21 نحو 811 جنيهًا، أما سعر جرام الذهب عيار 18 فسجل نحو 695 جنيهًا.

أما الجنيه الذهب فسجل نحو 6489 جنيهًا، وبلغ سعر الأوقية نحو 28.82 جنيهًا، أما سعر كيلو الذهب فسجل 926 جنيهًا.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

السيسى يستجيب لعلاج شاب يعانى من ورم فى الوجه

أمطار غزيرة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الخميس

تردد قناة بى ان سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلى والدحيل فى كأس العالم مجاناً

واشنطن: نراقب عن كثب المظاهرات فى تركيا

الصور

image description

تحرير 13 محضر عدم ارتداء كمامة بدمياط

image description

برق ورعد وأمطار غزيرة في دمياط

image description

أسماء ضحايا حادث تصادم قطار بونش في أسيوط

image description

إزالة أعمال مخالفة ومعيقة لرؤية البحر بنادي التطبيقيين بالإسكندرية (صور)

image description

مصرع وإصابة 5 في تصادم قطار بونش بأسيوط

الأكثر قراءة

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

في تحقيقات «الفيديو الخادش للحياء».. انهيار نهى: «احنا كنا بنمثل»

التشكيل المتوقع للأهلى أمام الدحيل فى كأس العالم للأندية

أشرف زكى يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان

إنفوجراف

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

image description

دواء جديد لكورونا في ألمانيا.. فما هو؟ (إنفوجراف)

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الخميس 4-2-2021

تردد قناة بى ان سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلى والدحيل فى كأس العالم مجاناً

طالب جامعى.. وفاة أول متعافى من كورونا فى بريطانيا

التشكيل المتوقع للأهلى أمام الدحيل فى كأس العالم للأندية

أيام زمان

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

أسرار استبعاد أسمهان من مسلسل أم كلثوم

مقالات الرأي
جلال حمام
هل يسير بايدن على خُطى أوباما؟
صفوت البياضي
وقفة بين ماضٍ وحاضر ومستقبل
أحمد بهاء الدين شعبان
القوة.. ونخبتها «1»
خالد عكاشة
إلى أين ستمضى الميليشيات المدعومة من إيران؟
المزيد

الثقافة

مصطفى رحمة يوضح أهمية صالون الشباب.. ودور الفن في مقاومة الإرهاب (حوار)

«يوم الكاريكاتير المصري».. 145 رساما يمثلون 35 دولة يشاركون بـ«يعقوب صنوع»

المُفكِّر العراقى رشيد الخيّون: تجارب «الإسلام السياسى» فضحت عيوبه.. وإدارة بايدن لن تُراهن على الإخوان

«ملفات الماضى».. رواية جديدة للكاتب أحمد شرف