أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 4-2-2021

وأمام تراجع أسعار الذهب اليوم، يحاول سعر الفضة الخروج من حالة الركود التي طرأت عليه خلال الآونة الأخيرة، ليرتفع سعره العالمي خلال التعاملات الفورية 0.4% إلى 26.71 دولار للأوقية، وعلى مستوى أسعار المعادن النفسية الأخرى، فقد تراجع سعر البلاتين 0.2 % إلى 1092.27 دولار، كما استقر البلاديوم عند 2242.84 دولار.ونستعرض في التقرير التالي، متوسط أسعار الذهب بمحال الصاغة وأسواق المال، ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة، خلال فترة التداولات الصباحية بالمقابل بالجنيه المصري.متوسط أسعار الذهب اليوم بمحال الصاغة فى مصر بدون مصنعية

سعر جرام الذهب فى مصر اليوم الخميس

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري





هبط سعر جرام الذهب عيار 24، خلال التعاملات الصباحية اليوم، لسجل نحو 922 جنيهًا، كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21، والذي يعد الأكثر شعبية في السوق المصري، ليهبط إلى نحو 807 جنيهات، أما عيار 18 فبلغ سعر تداوله في السوق المحلي 692 جنيهًا.كما بلغ سعر جرام الذهب 22 وهو يمثل الأقل حركة في السوق المحلي نحو 845 جنيهًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 538 جنيهًا، أما سعر جرام الذهب عيار 12 فسجل نحو 461 جنيهًا، وفيما يخص سعر جرام الجنيه الذهب اليوم فسجل نحو 6456 جنيهًا.كما طرأت بعض التغييرات أيضًا على أسعار الذهب بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري اليوم، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 24 بأسواق المال نحو 926 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 21 نحو 811 جنيهًا، أما سعر جرام الذهب عيار 18 فسجل نحو 695 جنيهًا.أما الجنيه الذهب فسجل نحو 6489 جنيهًا، وبلغ سعر الأوقية نحو 28.82 جنيهًا، أما سعر كيلو الذهب فسجل 926 جنيهًا.