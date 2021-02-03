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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الخارجية يبحث مع مفوض الاتحاد الأوروبى سبل التعاون المشترك

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 06:55 م
سامح شكرى
سامح شكرى
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تلقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من مفوض الاتحاد الأوروبى لسياسة الحوار ومفاوضات التوسع "أوليفر فاريلي"، لمناقشة فرص التعاون الممكنة بين الجانبين والتعرف على المشروعات التنموية التى تنفذها مصر فى شتى المجالات، والتى يتم عدد كبير منها بالتعاون مع شركات أوروبية.



وذكر السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى أعرب خلال الاتصال عن تطلع مصر إلى تعزيز العلاقات التنموية مع الاتحاد الأوروبى، وذلك بالتركيز على عدد من المجالات الهامة، أبرزها دعم الجهود المصرية لمواجهة تداعيات انتشار "كورونا" بما فى ذلك مساندة برامج توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر ضرراً من انتشار الفيروس، فضلاً عن دعم توجه مصر للاستفادة من برامج المساعدة الفنية المتخصصة التى تقدمها المفوضية الأوروبية من أجل تطوير قطاعات اقتصادية محددة وفقاً للأولويات المصرية.



ومن جانبه، أكد "فاريلى" أن تعزيز الشراكة مع مصر تمثل أولوية للاتحاد الأوروبى، وأن هناك استعداداً من المؤسسات الأوروبية للانخراط السريع مع مصر لتدشين مشروعات تنموية واستثمارية تعزز من المصالح المُتبادلة وتسهم فى تعميق أواصر التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى.


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