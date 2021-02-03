«الدفاع التونسية»: مقتل 4 جنود جراء انفجار لغم قرب الحدود الجزائرية

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية الرائد محمد زكري، اليوم الأربعاء، مقتل أربعة جنود تونسيين في انفجار "لغم تقليدي" الصنع في جبل المغيلة بالقصرين خلال مرور عربة عسكرية قرب الحدود مع الجزائر.وأوضح زكرى فى تصريحات صحفية، أن العربة العسكرية كانت تؤدي مهامها في تتبع الجماعات الإرهابية في مرتفعات جبل مغيلة بين ولايتي القصرين وسيدي بوزيد، وفقًا لموقع موزاييك التونسى.