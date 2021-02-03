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منوعات

آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2021

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 03:28 م
الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية
هبه محمد
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ترتفع عمليات البحث حاليًا باستمرار على محركات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي وعبر الانترنت و" جوجل" من قبل من قبل أولياء الأمور وطلاب الثانوية الأزهرية، عن آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2021، وذلك عقب إعلان المناطق الأزهرية اليوم الأربعاء الموافق 3-2-2021، عن موعد تسجيل استمارات الشهادة الثانوية الأزهرية 2021 يدويًا، وذلك لمدة 21 يوم.

ويعرض " الدستور " لأولياء الأمور وطلاب الثانوية الأزهرية كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2021، وفقًا لقرارات الأزهر الشريف.

رابط تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2021

وأتاح الأزهر الشريف لطلاب الثانوية الأزهرية رابط لتسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2021 للتقديم في الإمتحانات إلكترونيًا عبر الهاتف المحمول، وأطلق الأزهر الشريف هذا الرابط للتسهيل على طلاب الثانوية الأزهرية لأداء امتحانتهم، وذلك وفقًا لقرارات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء " مصطفى مدبولي ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، بعد إلغاء حضور الطلاب إلى المدراس لأداء إمتحاناتهم، وذلك خوفًا على صحتهم وصحة المواطنين من تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد، وذلك عقب إرتفاع حالات كورونا من جديد في مصر.

رابط تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2021 

وفقًا لقرار الأزهر الشريف كالتالي:

https:azhar.gov.egthanaweyalogin.aspx

خطوات التسجيل في استمارة الثانوية الأزهرية 2021

1 - أولًا الدخول على بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية لتسجيل بيانات الطالب.

2 - تسجيل الدخول عبر وضع أسم المستخدم أو الطالب بالرقم السري.

3 - يقوم الطالب الأزهري بتسجيل الرقم السري والرقم القومي الخاص به المكون من 14 رقمًا.

4 - ثم يقوم الطالب الأزهري بتسجيل رقم الهاتف المحمول الخاص بالطالب ورقم التليفون الأرضي وتاريخ ميلاده وبريده الإلكتروني والمنطقة التي يعيش فيها.

5 - يحق للطالب الأزهري تعديل بيانته مرة واحدة فقط.

6 - بيانات آخر شهادة حصل عليها الطالب الأزهري وعام الحصول عليها.

7 - تسجيل المنطقة الأزهرية والإدارة التعليمية الخاصة بالطالب الأزهري والمعهد الذي يدرس فيه.

8 - اختيار الشهادة المتقدم لها الطالب والشعبة والمذهب الخاص به.

9 - يضغط الطالب على زر حفظ وإرسال.

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رابط تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2021


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