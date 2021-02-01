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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2021

الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:22 م
رابط تسجيل استمارة
رابط تسجيل استمارة الثانوية
شيماء حسين
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مع اقتراب موعد الامتحانات يدير الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة كيفية تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2021 عبر شبكة الإنترنت ضمن خطة الحكومة بتقديم خدمات الالكترونية المواطنين خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات تسجيل الاستمارة عبر الموقع الإلكتروني.

رابط تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2021 

ويستطيع طلاب الثانوية الأزهرية تسجيل الاستمارة المؤهلة لدخول الامتحانات الالكترونية من خلال الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الشريف من خلال هذا الرابط ( من هنا )، وذلك عقب تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول وإغلاق المدارس وتحويل الدراسة إلى إلكترونيا بنظام التعليم عن بعد من خلال المنصات الإلكتروني التي أطلقتها الأزهر الشريف لطلابه لمتابعة مناهجهم الدراسية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة ويحصد أرواح الكثير من المواطنين.

خطوات تسجيل بيانات طلاب الأزهر الإلكترونية في استمارة الامتحانات

يمكن لطلاب الثانوية الأزهرية تسجيل الاستمارة المؤهلة لدخول الامتحانات الالكترونية بإتباع خطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع بوابة الأزهر من خلال هذا الرابط ( من هنا )

اختيار استمارة الامتحانات

كتابة الرقم القومي للطالب

كتابة بيانات الطالب كاملة 

كتابة الرقم السري الذي حصل عليه الطالب من المعهد المقيد به

كتابة البريد الالكتروني للطالب 

اختيار نوع الشهادة المتقدم لها 

كتابة حالة الطالب ( باق ، مستجد)

الضغط على زر حفظ 

امتحانات الفصل الدراسي الأول في ظل كورونا

يسارع الكثير من طلاب المعاهد الأزهرية بتسجيل بيانات استمارة الثانوية الأزهرية 2021 إلكترونيا عبر بوابة الأزهر الإلكترونية في المواعيد التي حددتها الأزهر الشريف حيث ستقام الامتحانات بكافة الإجراءات الاحترازية الواقية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة خلال موجته الثانية منذ انتشاره في أواخر شهر ديسمبر عام 2019 في مدينة ووهان الصينية وحصد أرواح قرابة 2 مليون مواطن حتى الآن.

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