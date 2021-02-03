«شوقي» يطالب طلاب «تالتة إعدادي» بمتابعة البث المباشر لدرس الدراسات اليوم

طالب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي، بمتابعة البث المباشر لمراجعة درس الدراسات الإجتماعية "المناخ والنبات الطبيعي في العالم"، الذي سيذاع اليوم الأربعاء، الساعة ٧ مساءً.وطالب الوزير من الطلاب كتابة الأسئلة في التعليقات للإجابة عليها أثناء البث.جدير بالذكر، أنه تم تأجيل عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، لبعد العودة من إجازة منتصف العام في 20 فبراير المقبل.