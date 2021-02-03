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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

السرطان مسؤول عن ربع الوفيات في ألمانيا خلال 2019

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:50 ص
جريدة الدستور
وكالات
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توفي حوالي 231 ألف شخص في ألمانيا في عام 2019 بسبب السرطان (125 ألف رجل و106 آلاف امرأة)، حسبما أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الأربعاء بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السرطان
الموافق غدا الخميس.

وبحسب بيانات المكتب، فإن السرطان سبب ربع الوفيات التي تم تسجيلها في ذلك العام، ولم تتغير هذه النسبة على مدار العشرين عاما الماضية، حتى رغم ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن السرطان بنحو 10% منذ عام 1999.

ووفقا للبيانات، كان خُمس جميع الذين ماتوا بسبب السرطان أصغر من 65 عاما.

وذكر المكتب أن السرطان مسؤول عن ربع إجمالي وفيات الأطفال (23%) الذين تتراوح أعمارهم بين 1 و14 عاما في عام 2019 لكن في الفئة العمرية 45 إلى 65 عاما، كان السرطان هو السبب الأكثر شيوعا للوفاة، حيث شكل نسبة 39% من جميع الوفيات في هذه الفئة العمرية.

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