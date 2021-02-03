السرطان مسؤول عن ربع الوفيات في ألمانيا خلال 2019

توفي حوالي 231 ألف شخص في ألمانيا في عام 2019 بسبب السرطان (125 ألف رجل و106 آلاف امرأة)، حسبما أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الأربعاء بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السرطانالموافق غدا الخميس.وبحسب بيانات المكتب، فإن السرطان سبب ربع الوفيات التي تم تسجيلها في ذلك العام، ولم تتغير هذه النسبة على مدار العشرين عاما الماضية، حتى رغم ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن السرطان بنحو 10% منذ عام 1999.ووفقا للبيانات، كان خُمس جميع الذين ماتوا بسبب السرطان أصغر من 65 عاما.وذكر المكتب أن السرطان مسؤول عن ربع إجمالي وفيات الأطفال (23%) الذين تتراوح أعمارهم بين 1 و14 عاما في عام 2019 لكن في الفئة العمرية 45 إلى 65 عاما، كان السرطان هو السبب الأكثر شيوعا للوفاة، حيث شكل نسبة 39% من جميع الوفيات في هذه الفئة العمرية.