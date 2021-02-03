بحوزتهما ترسانة أسلحة.. ضبط هاربين من أحكام بمزرعة في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، من ضبط عاطلين هاربين من تنفيذ أحكام قضائية أثناء اختبائهما فى مزرعة بمنطقة أبو غالب بالجيزة.رصدت مباحث الجيزة اختباء كل من عاطل، 24 سنة، محكوم عليه بالسجن المؤبد، و7 سنوات، فـى قضيتى شروع فـى قتل وسلاح نارى، وعاطل، 41 سنة، سبق اتهامه فى 5 قضايا ما بين «مخدرات ومشاجرة وسلاح» ومحكوم عليه بالحبس 6 شهور فـى قضية تبديد، مقيمين بدائرة مركز البدارى بأسيوط، ومطلوب ضبطهما وإحضارهما فـى القضية «مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية» بمزرعة بقرية أبو غالب بمركز منشأة القناطر.باستهدافهما بمأمورية، برئاسة وإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى، ومشاركة قيادات وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، لدى استشعارهما بقدوم القوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم فبادلتهما بالمثل حتى أمكن السيطرة عليهما، وضبطهما وبحوزتهما أسلحة نارية وخزن وطلقات.تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.