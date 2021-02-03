أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 3-2-2021

على المستوى المحلي، تشهد أسعار العملات الأجنبية والعربية، حالة من الاستقرار في مواجهة الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية، اليوم الأربعاء، داخل عدد من البنوك المحلية وشركات الصرافة.



أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 3-2-2021

اليورو



وسجل سعر اليورو 19.93 جنيه للبيع، و19.03 جنيه للشراء.



الجنيه الإسترليني



وسجل سعر الجنيه الإسترليني 21.48 جنيه للبيع، و21.62 جنيه للشراء.



الدولار الأمريكي



سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.67 جنيه للبيع، و15.77 جنيه للشراء.



الدينار الكويتى



وسجل سعر الدينار الكويتى 52.13 جنيه للبيع، و51.73 جنيه للشراء.



الريال السعودي



وجاء سعر الريال السعودى 4.17 جنيه للبيع، و4.20 جنيه للشراء.





أسعار العملات الأجنبية مقابل الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 3-2-2021

اليورو



يواصل سعر العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» استقراره أمام الدولار الأمريكي عند 0.8284 دولار، وذلك بحلول الساعة 9:09 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا.



الين الياباني



وجرى تداول العملة اليابانية «لين» عند 104.9900 بحلول الساعة 9:09 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا، بحسب ما نشرته وكالة «رويترز».



الدولار الكندي



وبلغ سعر الدولار الكندي 8.5724 دولار شرق أوروبا.



الكرونة النرويجية



فيما وصلت الكرونة النرويجية إلى 8.5724 دولار بحلول الساعة 8:49 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا.



اليوان الصيني



وبلغ سعر اليوان الصيني إلى 6.4598 بحلول الساعة 8:59 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا.



الجنيه الإسترليني



ولامس الجنيه الإسترليني 0.7310 أمام الدولار بحلول الساعة 9:13 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا.



الفرنك السويسري



وجرى تداول الفرنك السويسري عند 0.8968 بحلول الساعة 9:09 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا.



سعر الدولار الأسترالي



واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.3129 بحلول الساعة 8:59 بتوقيت شرق أوروبا.



الدولار النيوزيلندي



وبلغ سعر الدولار النيوزيلندي 1.3935 بحلول الساعة 8:59 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا.



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