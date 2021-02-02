تونس تجدد رفضها محاولات المس بمتانة العلاقات مع الجزائر

جددت وزارة الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، الثلاثاء، رفضها القطعي لكل المحاولات اليائسة الرامية إلى المس من متانة وعمق الروابط الأخوية والعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين تونس والجزائر.وأعربت الوزارة – في بيان علي الصفحة الرسمية - عن استغرابها الشديد من تكرر التصريحات المسيئة للجزائر الشقيقة، مؤكدة أن مثل هذه التصرفات غير المسؤولة لا تعبر سوى عن أصحابها ولا تلزم الدولة التونسية.وشدد البيان على أن التصريحات المسيئة لن تفلح في أن تنال، بأي شكل من الأشكال، من العلاقات التونسية –الجزائرية المتميزة التي ما انفكت تشهدا تطورا ملحوظا بفضل الرغبة الصادقة للقيادتين في البلدين في تعزيز التنسيق والتشاور والإيمان المشترك بقيم التآخي والتضامن ووحدة المصير لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين.