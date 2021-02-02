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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الفضة تهبط 8% مع انحسار موجة شراء من صغار المستثمرين

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:01 م
الفضة
الفضة
وكالات
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تراجعت الفضة أكثر من ثمانية بالمئة، الثلاثاء، مع تراجع موجة شراء من صغار المستثمرين دفعت الأسعار في الجلسة السابقة إلى أعلى مستوى في حوالي ثماني سنوات.

وهبط سعر الفضة في التعاملات الفورية 8.2 بالمئة إلى 26.59 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول.

وفي جلسة الاثنين قفز السعر 7.3 بالمئة إلى أعلى مستوى منذ فبراير 2013.

ورفعت بورصة شيكاجو نسبة الهامش الإلزامي في العقود الآجلة للفضة 17.9 بالمئة يوم الاثنين، في خطوة معتادة للحد من الضغوط غير الطبيعية في السوق، في حين نصحت تدوينات بمنتدى "رهانات وول ستريت" على موقع "ريديت" -الذي كان في بؤرة تداولات الأسبوع الماضي- المتعاملين بالابتعاد عن المعدن.

وقالت رونا أوكونيل، المحللة لدى ستون إكس، "قرار بورصة شيكاجو يحد من فوران السوق"، مضيفا أن التصحيح كان حتميا وأن الفضة ما زالت أعلى مما ينبغي بالمعايير الفنية.

في غضون ذلك، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.24 بالمئة إلى 1836.80 دولار للأوقية.

وهبطت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1.6 بالمئة لتسجل عند التسوية 1833.40 دولار للأوقية.

وتراجع البلاتين 3.4 بالمئة إلى 1088.80 دولار للأوقية، في حين نزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2238.40 دولار للأوقية.

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