المعارضة التركية تندد بمعاملة شرطة أردوغان للطلاب

أدان حزب الخير المعارض، برئاسة ميرال أكشنار، اليوم الثلاثاء، معاملة الشرطة التركية لطلاب جامعة بوغازيتشي واعتقالهم لرفضهم تعيين عضو حزب العدالة والتنمية، مليح بولو، وصيًا على الجامعة، مشيرًا إلى أن ما يحدث ليس صحيحًا بالمرة.ووفقًا لما ذكره موقع «تي 24» التركي، قال الحزب، في تصريحات تداولتها وسائل الإعلام التركية المحلية حول ما يحدث في جامعة بوغازيتشي واعتقال الطلاب: «لا نجد من الصواب معاملة الطلاب على أنهم محتجزون، فهم مستقبل هذه الأمة».وأشار الحزب إلى أنه يتضامن مع طلاب جامعة بوغازيتشي ويحترم حقوقهم في التعبير عن آرائهم، متابعًا: «ندعو شبابنا إلى توخي الحذر من الأفخاخ التي قد تلقي بظلالها على حقوقهم الديمقراطية».يُذكر أن طلاب جامعة بوغازيتشي يواصلون احتجاجاتهم داخل حرم الجامعة بمدينة إسطنبول، بسبب تعيين عضو حزب العدالة والتنمية، مليح بولو، وصيًا على الجامعة.. ودخل بالأمس مئات من رجال الشرطة الحرم الجامعي، واعتقلوا 60 طالبًا.