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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

كاظم الساهر ينتهي من تسجيل 4 أغان في ألبومه الجديد بدبي

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 05:13 م
كاظم الساهر
كاظم الساهر
دعاء عبد المقصود
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يواصل الفنان كاظم الساهر تحضيرات ألبومه الغنائي الجديد في دبي، والذي يصدره بعد فترة غياب عن إصدار الألبومات شارفت على العامين، والألبوم الجديد من المقرر طرحه خلال الأشهر القليلة القادمة.

ويعكف الفنان حاليا على تسجيل أغاني الألبوم في أحد استديوهات الصوت الخاصة بدبي، بصحبة عدد من الشعراء والملحنين، حيث انتهى مؤخرا من تسجيل 4 أغاني من الألبوم.

ولم يستقر كاظم الساهر على اسم نهائي الألبوم حتى الآن، حيث يفاضل بين أكثر من أغنية لتكون الهيد للألبوم، ومن أبرز أغاني ألبومه الجديد "يا وفية"، وهي من ألحانه، وتوزيع الموسيقى يحيى الموجي، وهى أغنية تحمل طابع دراما، والألبوم الجديد من المقرر أن يتضمن 14 أغنية، تضم ألوانا مختلفة من الموسيقى، منها درامية ورومانسية وسريعة ومقسوم لتناسب جميع الأذواق.

على جانب آخر، يستعد القيصر لطرح أغنية جديدة بعنوان "الممثلة"، عبر قناته الخاصة بموقع يوتيوب خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث انتهى مؤخرا من تسجيلها بأحد الاستديوهات الخاصة.

الأغنية من كلمات أحمد عبدالنبي وألحان كاظم الساهر، ويضع الفنان اللمسات النهائية على الأغنية، استعدادا لطرحها، حيث يشرف بنفسه على أعمال المكساج الخاصة بها.

يذكر أن كاظم طرح فى فبراير من العام الماضي أغنية سنجل جديدة باسم "آه وآهين"، وهى من ألحان الموسيقار الدكتور طلال، وكلمات كاظم الساهر نفسه، وهى الأغنية الذى قرر أن يهديها لجمهوره العربي في عيد الحب الماضي.

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