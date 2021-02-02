ألبوم صور.. احتفالات كنيسة الروم بالقديسين عادمي الفضة

نشر الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صور لاحتفالات كنيسة الروم الأرثوذكس بعيد القديسَيْن كيروس ويوانس (يوحنا) الأطباء العادمي الفضة.وكان قد رأس صاحب الغبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا ثيودروس الثاني القداس الإلهي في كنيسة القديسَيْن كيروس ويوانس (يوحنا) الأطباء عادمي الفضة بمنطقة أبوقير بالإسكندرية. حيث عاش القديسان أجزاء من حياتهم في موقع الكنيسة المكرسة لذكراهم.