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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائب: «الأوقاف» لديها أصول بـ1.037 تريليون جنيه والعائد 1.5% فقط

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 03:27 م
مصطفي سالم
مصطفي سالم
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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كشف مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه منذ عامين واللجنة تراجع الحسابات الختامية لهيئة الأوقاف، واكتشفت اللجنة أن الهيئة ليس لديها حصر بممتلكات الهيئة وأصول الهيئة، وأوصت اللجنة بضرورة حصر الممتلكات في أسرع وقت.

وقال سالم ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، للاستماع لبيان وزير الأوقاف مختار جمعة حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة، وهنا كانت المفاجأة أن الهيئة لديها أصول قيمتها الدفترية وليست السوقية تريليون و37 مليون جنيه، مما يعادل 50% من ميزانية الدولة.

وأشار إلي أن هيئة الأوقاف يعود عليها من تلك الأصول نسبة تبلغ 1.5% من قيمة الممتلكات، وهنا لا بد أن يكون وقفة، ودراسة الهياكل التمويلية للشركات التي تساهم بها الهيئة ودراسة الموقف ودراسة أسباب انخفاض العائد من مساهمات الهيئة.

وأشاد مصطفي سالم بتعاون وزير الأوقاف، موضحًا أنه تمت إقالة رئيس الهيئة وأحيلت المخالفات للنيابة بعد اكتشاف لجنة الخطة والموازنة لها.

وأوضح سالم أن هناك تعديات علي العقارات والأراضي والأصول المملوكة للهيئة، وهناك مستحقات متأخرة من عوائد هذه الأصول، وهناك ضعف في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وتساءل وكيل لجنة الخطة والموازنة قائلًا: "هل هناك منح حصلت عليها وزارة الأوقاف أم لا، وفي حالة الحصول على منح، ما حجمها وكيف تم استخدامها، وما مدى الاستفادة منها؟".

وأكد سالم أن هناك عجزًا في الأئمة والعمال مما يؤثر علي الدعوة والنظافة، مضيفًا أن حجم الاستثمارات المخصصة لإحلال وتجديد المساجد لا يتناسب مع عددها، وهناك مساجد تحتاج لإحلال وتجديد ولا يتم ذلك".

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة إن الاستثمارات الممنوحة من وزارة التخطيط ضعيفة بما تحتاجه وزارة الأوقاف، وهناك الآلاف المساجد الصادرة لها قرارات إزالة ومغلقة ولا تستطيع الوزارة إحلالها وتجديدها لضعف المخصصات، ولا يتم إلاحلال والتجديد إلا لعدد قليل من المساجد التي تحتاج لذلك، ولا يمكن إحلال وتجديد مسجد إلا إذا حصلنا على دعم إضافي من وزارة التخطيط".

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