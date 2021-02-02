موقع وزارة الداخلية مصلحة الأحوال المدنية لاستخراج قيد عائلي
الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 04:05 م
يبحث المواطنين في الوقت الحالي عن موقع وزارة الداخلية مصلحة الأحوال المدنية لاستخراج قيد عائلي حيث ارتفعت معدلات البحث على محركات البحث العالمية وأبرزهم جوجل، ويوفر الدستور لقراءه موقع وزارة الداخلية مصلحة الأحوال المدنية لاستخراج قيد عائلي، وما هي أماكن استخراج قيد عائلي مستعجل وشرح ماذا يظهر في القيد العائلي.
تسجيل الدخول
اختيار الأحوال المدنية
اختيار استخراج قيد عائلي
ملئ الخانات المطلوبة من النموذج الظاهر بالموقع
يذكر أن تسجيل الدخول على موقع وزارة الداخلية يتم لشخص واحد فقط ولا يمكن استخدامه لعدة اشخاص.
-نسخة إلكترونية من شهادة الميلاد.
-نسخ إلكترونية من شهادات الوفاة من أفراد الأسرة.
-نسخة إلكترونية من إحدى وثائق الزواج أو الطلاق.
-نموذج 40.
- يجب أن تكون هناك شهادة إلكترونية لشهادة الزواج.
- في حالة الوفاة، مطلوب نسخة إلكترونية من شهادة الوفاة السابقة.
- عند حدوث الطلاق، يجب كتابة جميع المعلومات الخاصة بالزوج.
- في حالة تعدد الزوجات، يُطلب من الأطفال كتابة معلوماتهم بالإضافة إلى معلوماتهم.
افتح موقع وزارة الداخلية.
افتح دليل الخدمات في الزاوية اليمنى العليا.
انتقل إلى صفحة المستخدم وأضف البيانات الشخصية وعدد جهات الاتصال.
اختر طريقة الدفع التي تناسبك.
تجهيز جميع المستندات اللازمة، بما في ذلك صور شهادات الميلاد والزواج والطلاق والوفاة، بالإضافة إلى صورة الرقم الوطني.
اذهب إلى مكتب السجل المدني وتقدم بطلب تسجيل الأسرة.
احفظ بياناتك في النموذج.
ادفع رسوم 59 ج.
يرجى التأكد من صحة سجل العائلة.
موقع وزارة الداخلية مصلحة الأحوال المدنية لاستخراج قيد عائليالدخول على موقع وزارة الداخلية moi.gov.eg
تسجيل الدخول
اختيار الأحوال المدنية
اختيار استخراج قيد عائلي
ملئ الخانات المطلوبة من النموذج الظاهر بالموقع
يذكر أن تسجيل الدخول على موقع وزارة الداخلية يتم لشخص واحد فقط ولا يمكن استخدامه لعدة اشخاص.
المستندات المطلوبة لاستخراج قيد عائلي-نسخة من بطاقة الهوية الوطنية.
-نسخة إلكترونية من شهادة الميلاد.
-نسخ إلكترونية من شهادات الوفاة من أفراد الأسرة.
-نسخة إلكترونية من إحدى وثائق الزواج أو الطلاق.
-نموذج 40.
شروط تسجيل القيد العائلي عبر الإنترنت- كتابة جميع البيانات لجميع أفراد الأسرة.
- يجب أن تكون هناك شهادة إلكترونية لشهادة الزواج.
- في حالة الوفاة، مطلوب نسخة إلكترونية من شهادة الوفاة السابقة.
- عند حدوث الطلاق، يجب كتابة جميع المعلومات الخاصة بالزوج.
- في حالة تعدد الزوجات، يُطلب من الأطفال كتابة معلوماتهم بالإضافة إلى معلوماتهم.
كيفية استخراج قيد عائلي من النتالخطوات التالية مطلوبة لعمل سجل عائلي:
افتح موقع وزارة الداخلية.
افتح دليل الخدمات في الزاوية اليمنى العليا.
انتقل إلى صفحة المستخدم وأضف البيانات الشخصية وعدد جهات الاتصال.
اختر طريقة الدفع التي تناسبك.
خطوات الحصول على قيد عائلي من السجل المدنيالحصول على سجل الأسرة من السجلات السكانية باتباع الخطوات التالية:
تجهيز جميع المستندات اللازمة، بما في ذلك صور شهادات الميلاد والزواج والطلاق والوفاة، بالإضافة إلى صورة الرقم الوطني.
اذهب إلى مكتب السجل المدني وتقدم بطلب تسجيل الأسرة.
احفظ بياناتك في النموذج.
ادفع رسوم 59 ج.
يرجى التأكد من صحة سجل العائلة.