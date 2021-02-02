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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تردد قناة اون تايم سبورت على النايل سات الجديد 2021

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 04:05 م
تايم سبورت
تايم سبورت
هبه محمد
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لعُشاق كرة اليد، يبحث يوميًا على السوشيال ميديا ومحركات مواقع التواصل الإجتماعي والإنترنت وغير ذلك على " جوجل " الكثير من متابعي كرة اليد في بطولة كأس العالم، عن تردد قناة اون تايم سبورت على النايل سات الجديد 2021، وذلك بعد ان غيرت القناة التردد القديم لها، وتستعد قناة on time sport بث المباريات الخاصة بكرة اليد ببطولة كأس العالم.

وتبث قناة اون تايم سبورت العديد من البرامج الرياضية التي يهتم بها عشاق الرياضة مثل ( السباحة - كرة القدم - كرة اليد - مسابقات ركوب الدرجات - وغيرها ) بالإضافة إلى ذلك يقوم بتقديم البرابمج الرياضية باقة من أهم المذيعين والمحللين.

ويعرض " الدستور " لعشاق الرياضة كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص تردد قناة on time sport على النايل سات الجديد 2021، ويسعى " الدستور " في تقديم أفضل خدمة لكل متابعين الرياضة وخصوصًا كرة القدم، وذلك بالتزامن مع قرارات الحكومة المصرية بغلق الكافيهات ومنع التجمعات والإزدحام في الشوارع بعد أن عاودت إصابات كورونا في الإرتفاع من جديد، وللحد إنتشار فيروس كورونا المستجد.

تردد قناة on time sport الناقلة لمباراة نهائي كأس كرة اليد لعام 2021

1 - القمر الصناعي: نايل سات.

2 - تردد قناة أون تايم سبورت: 12303.

3 - معدل استقطاب قناة on time sport: أفقي.

4 - معدل الترميز: 27500.

وفي سياق متصل، تعتبر شبكة قنوات on time sport من ضمن الأكثر متابعة ومشاهدة من قبل عشاق الرياضة وخصوصًا كرة القدم، وتحظى بمشاهدة كبيرة في مصر والوطن العربي بشكل مجمل، لأنها تقدم الكثير والكثير لعشاق الرياضة، وغير ذلك تسعى شبكة قنوات on time sport في تقديم كل مايحتاجه المشاهد، وذلك نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد بسبب أزمة عدوى وباء فيروس كورونا المستجد.

وغير ذلك، يمكن لعشاق الرياضة وخصوصًا برامج الكورة متابعة تردد قناة أون تايم سبورت 3 الجديدة على القمر الصناعي نايل سات بكل سهولة من خلال تردد: 12303 وإستقطاب: أفقي ومعدل ترميز: 27500.

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