الأمم المتحدة: جماعة متمردة قتلت 849 مدنيا شرق الكونغو في 2020

قالت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن جماعة متمردة قتلت ما لا يقل عن 849 مدنيا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية العام الماضي.وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مارتا هورتادو، في بيان: "نشعر بالفزع من الزيادة الكبيرة في عدد الهجمات ضد السكان المدنيين في منطقتي إيرومو ومامباسا في مقاطعة إيتوري، وكذلك في منطقة بيني في مقاطعة كيفو الشمالية من جانب جماعة قوات التحالف الديمقراطية المسلحة".وذكر التقرير أنه تم خطف أكثر من 500 مدني العام الماضي لأداء أعمال السخرة، ولا يزال معظمهم في عداد المفقودين.