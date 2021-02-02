إخلاء سبيل 3 متهمين بـ«وايت نايتس» بتدابير احترازية

قررت غرفة المشورة بمحكمة الجنايات المختصة، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل 3 متهمين بالانضمام لألتراس "وايت نايتس" بتدابير احترازية، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 751 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة العليا.وكانت النيابة وجهت للمتهمين في القضية تهم ارتكاب جرائم المشاركة مع آخرين، في تأسيس وتولي قيادة جماعة أسست على خلاف القانون، والانضمام إلى هذه الجماعة.وأجرت الجهات الأمنية المختصة بوزارة الداخلية، تحرياتها حول عدد من المتهمين من مشجعي نادي الزمالك أعضاء "ألتراس زملكاوي"، في قضية اتهامهم بإعادة إحياء رابطة "وايت نايتس"، والتي ذكرت فيها أنهم اشتركوا مع آخرين في محاولة إعادة إحياء تنظيم مخالف للقانون، تحت مسمي "الوايت نايتس" يهدف لإثارة الشغب في الأندية الرياضية.