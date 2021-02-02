وزير الخارجية اليونانى فى لندن لبحث الأزمة مع أنقرة

من المقرر أن يتوجه وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس إلى العاصمة البريطانية لندن، اليوم الثلاثاء، للاجتماع مع نظيره البريطاني دومينيك راب، فى ظل استمرار الأزمات بين الجانبين التركي واليوناني في منطقة شرق المتوسط.وأفاد موقع كاثمريني اليوناني بأنه من المقرر أن يناقش دندياس وراب خلال اجتماعهما اخر التطورات الإقليمية في شرق البحر المتوسط والقضية القبرصية وكذلك عدد من الملفات والقضايا الثنائية.يذكر أن لندن وأنقرة وقعت فى ديسمبر الماضى اتفاقية تجارة حرة، في أعقاب توقيع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اتفاقية تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة.