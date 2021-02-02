وزير العدل يلغي الضبطية القضائية لـ5 موظفين بـ«محاجر القاهرة»

قرر المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، إلغاء صفة الضبطية القضائية عن 5 عاملين بمشروع المحاجر ومواد البناء بمحافظة القاهرة.ونص القرار رقم 9395 لسنة 2020، على أن تلغى صفة الضبطية القضائية الممنوحة بقرار وزير العدل رقم 6508 لسنة 2017 لكل من: اللواء علي محمد عطوة الدسوقي، المدير التنفيذي بمشروع المحاجر، اللواء العربي الحسيني إسماعيل، مدير إدارة الإتاوات بمشروع المحاجر، وجمال حنفي صالح محمد، مفتش المحاجر.وتضمن القرار إلغاء صفة الضبطية القضائية الممنوحة بالقرار رقم 6759 لسنة 2018 لرئيس مجموعة الأمن أشرف علي إبراهيم المشد، كما تلغى صفة الضبطية القضائية الممنوحة بالقرار رقم 3541 لسنة 2019 لرئيس قطاع بإدارة الأمن أشرف محمد محمد يوسف.جاء القرار بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية وعلى القانون رقم 198 لسنة 2014 بشأن الثروة المعدنية.