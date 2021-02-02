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محمد العسيري
الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة تركية: سرقة جرعات لقاح كورونا المخصصة للأطقم الطبية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:24 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
مروة عنبر
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كشفت صحيفة سوزجو التركية عن فضيحة استيلاء مجهولين على عدد من جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك خلال إحصاء الدفعة الأولى من اللقاحات المرسلة إلى مستشفى توروس الحكومي بولاية مرسين والمخصصة لموظفي الرعاية الصحية.

وذكرت الصحيفة التركية، أن مستشفى توروس الحكومي شهد فضيحة خلال جرد جرعات اللقاح المرسلة لصالح المستشفى، بعد أن اكتشف العاملين اختفاء 24 لقاحا منذ نحو أسبوع.

وأضافت الجريدة أنه أثناء إحصاء الجرعات لتطعيم الأطقم الطبية بالمستشفى فوجئت الإدارة بأن عدد اللقاحات أقل من العدد المرسل.

وعقب إجراء عملية الجرد تم اكتشاف اختفاء 24 جرعة، فيما فتحت مديرية الصحة في مدينة مرسين تحقيقا بشأن الحادث.

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