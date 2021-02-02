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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المالية اللبنانية توجه بدفع 50 مليار ليرة لمتضرري انفجار المرفأ

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:20 ص
الدكتور غازي وزني
الدكتور غازي وزني
وكالات
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أعطى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور غازي وزني توجيهاته اليوم الثلاثاء، لدفع مبلغ 50 مليار ليرة لبنانية ( الدولار يساوي حوالي 3900 ليرة)، لتوزيعها على المتضررين جراء إنفجار بيروت.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم، أن ذلك سيتم عبر الهيئة العليا للإغاثة لتوزيع هذه التعويضات وفق الآلية التي وضعتها قيادة الجيش ومحافظة بيروت، واستنادا إلى جداول اسمية يعدها الجيش وفق مبدأ الأولوية.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون وقع يوم 22 يناير الماضي مرسوما يقضي بإعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة بقيمة 50 مليار ليرة لبنانية لاستكمال دفع تعويضات المتضررين.

وكان انفجار مدمر ضرب مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الماضي ما خلف أكثر من 200 قتيل وستة آلاف مصاب، ودمارا واسعا في المرفأ والعديد من المباني، وشرد نحو 300 ألف شخص.

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