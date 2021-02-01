أبوشقة: إلغاء اجتماع الهيئة العليا للوفد الخميس المقبل

قرر المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إلغاء دعوة الهيئة للاجتماع يوم الخميس المقبل، التزامًا بنصوص لائحة الحزب وموافقة أغلبية أعضاء الهيئة العليا.وكان فؤاد بدراوى، سكرتير عام حزب الوفد، قد أبلغ في خطاب رسمي المستشار بهاء الدين أبوشقة برغبة 31 عضوًا بالهيئة العليا بإلغاء اجتماع الهيئة المقرر له يوم 4 فبراير الحالي، ووافق أبوشقة على إلغاء دعوة الهيئة العليا للاجتماع.وفيما يلي نص الخطاب الذي قدمه فؤاد بدراوى إلى أبوشقة:السيد المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد"أخطرني واحد وثلاثون عضوًا من أعضاء الهيئة العليا بطلب عدم إجراء انتخابات هيئة المكتب، طبقًا لما جرى عليه العرف تنفيذًا للائحة الحزب بأن مدة المكتب التنفيذي أربع سنوات، كما طالب السادة الأعضاء بعدم انتخاب رئيس للهيئة البرلمانية لمجلس الشيوخ لحين صدور اللائحة الداخلية للمجلس، وعدم وجود نص باللائحة يلزم انتخاب رئيس الهيئة البرلمانية للشيوخ من خلال الهيئة العليا".جدير بالذكر أن اللوائح السابقة تترك للهيئة البرلمانية بالنسبة لمجلس الشورى «الشيوخ حاليًا» اختيار رئيس الهيئة البرلمانية من بين أعضائه.وترتيبًا على ما سلف، فإن اجتماع الهيئة العليا المقرر يوم الخميس 4 فبراير، فاقد لسبب انعقاده لذلك نطلب إلغاء اجتماع الهيئة العليا المقرر سابقًا انعقاده 4-2-2021.