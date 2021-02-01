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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

دعم مصر.. خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2021

الإثنين 01/فبراير/2021 - 05:22 م
بطاقة التموين
بطاقة التموين
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أتاحت وزارة التموين من أيام خدمة إضافة المواليد على بطاقة التموين 2021 عبر موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد الجديد وخدمات آخرى إلكترونية مثل استخراج بدل تالف أو فاقد أو إضافة الزوجة إلى بطاقة التموين وفصل الزوجة من البطاقة وغيرها.

وتتزايد معدلات البحث من قبل المواطنين عن رابط موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية من قبل المهتمين بخطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2021 من خلال الموقع الإلكتروني في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا.


خطوات اضافة المواليد على بطاقة التموين 2021

يستطيع المواطن بخطوات بسيطة وسهلة أن يدخل إلى موقع دعم مصر ويضيف المواليد على بطاقة التموين 2021.

ويستعرض «الدستور» من خلال هذا التقرير خطوات إضافة المواليد الجديد 2021

اولا قم بالدخول إلى موقع بوابة مصر الرقمية

اضغط على أيقونة خدمات التموين

تابع بالضغط على أيقونة ضم أفراد أسرتي.

ادخل البيانات المطلوبة من رقم البطاقة التموينية والمعلومات المطلوبة الاخرى

وهنا يأتي خطوة اضافة بيانات المواليد الجدد 2021

تأكد من صحة البيانات المدخلة قبل الضغط اخيرا على زر الحفظ.

ويمكن الاستفادة من خدمة تتبع الطلب للاستعلام عن اذا تم قبول الطلب واحقية اضافة المواليد على بطاقة التموين ام لا.

 

صرف مقررات التموين شهر فبراير 2021


وبدأت وزارة التموين اليوم الاثنين في صرف السلع التموينية المدعمة للمواطنين الذين يحملون بطاقة التموين وكان وجة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار ضخ السلع الغذائية بكافة انواعها وكذلك منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بهدف تلبية احتياجات المواطنين من سلع ومنتجات اول بأول وكذلك طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 25%.


اقرأ ايضا

دعم مصر.. كيفية فصل الزوجة من بطاقة التموين

خطوات تقديم تظلم لبطاقة التموين أونلاين من موقع دعم مصر

خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد في البطاقة التموينية


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