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تقارير ومتابعات

خطوات تقديم تظلم لبطاقة التموين أونلاين من موقع دعم مصر

السبت 30/يناير/2021 - 12:06 م
بطاقات التموين
بطاقات التموين
شيماء حسين
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يدير الكثير من المواطنين حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة خطوات تقديم تظلم لبطاقة التموين أونلاين من موقع دعم مصر، والذي حظى على أعلى نسبة مشاهدة خلال الآونة الأخيرة عبر المنصات الإلكتروني لذلك يستعرض الدستور من خلال التقرير التالي كيفية تقديم التظلم إلكترونيا والشروط التي يجب توافرها في صاحب التظلم.

خطوات تقديم تظلم لبطاقة التموين أونلاين من موقع دعم مصر

وأتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية مؤخرا خدمة تقديم تظلمات بطاقات التموين إلكترونيا عبر موقع دعم مصر من وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع دعم مصر من خلال هذا الرابط ( من هنا )

اختيار خدمة تظلمات من القائمة

كتابة بيانات صاحب البطاقة التموينية كاملة ( الاسم رباعي، الرقم القومي، العنوان، ..)

كتابة رقم البطاقة التموينية

كتابة أسباب التظلم المتوفرة في صاحب البطاقة التموينية

كتابة وسائل الاتصال ( رقم الهاتف المحمول أو البريد الالكتروني)

رابط تسجيل تظلمات بطاقات التموين إلكترونيا

يمكن للمواطنين الراغبين في تقديم تظلم لإعادتهم إلى مظلة الدعم التمويني واستخراج بطاقة تموينية تمكنهم من الحصول على السلع الغذائية المدعمة من الدولة تقديم التظلم إلكترونيا عبر موقع بوابة مصر الرقمية من خلال هذا الرابط ( من هنا) أو من خلال موقع بوابة دعم مصر من خلال هذا الرابط ( من هنا) وذلك دون الذهاب إلى مقر مكاتب التموين خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية أواخر عام 2019 وحصد أرواح قرابة 2 مليون مواطن.

شروط مقدم تظلمات بطاقات التموين إلكترونيا

يجب توفير الشروط التالية في الراغبين في إتباع خطوات تقديم تظلم لبطاقة التموين أونلاين من موقع دعم مصر وهى :-

إذا كان الراغب في تقديم التظلم من الفئات التي تم استبعادها من الدعم التمويني بسبب وظيفته وتم تقاعده عن العمل وأصبح من أصحاب المعاشات المستحقين للدعم 

إذا كان الراغب في تقديم التظلم من الفئات التي لم تستخرج بطاقات تموينية ( أصحاب المشروعات) بسبب ظروفه المادية وقد تغيرت تلك الظروف بسبب فيروس كورونا

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