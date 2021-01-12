خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد في البطاقة التموينية
الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:04 م
يبحث المستفيدون من الدعم الحكومي في الوقت الحالي عن خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد فى البطاقة التموينية، عن طريق وزارة التموين وموقع دعم مصر، وأصبح الطلب والبحث عن خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد فى البطاقة التموينية مطلوبا في الوقت الحالي لمعرفة كل التفاصيل المتاحة والتي يقدمها موقع دعم مصر
ووفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد فى البطاقة التموينية عبر موقعها الرسمي "دعم مصر" من خلال الرابط التالي (من هنا)
كما أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية رقمًا للاستعلام عن بطاقة التموين من خلال الهاتف المحمول بكل سهولة الاستعلام عن بيانات بطاقة التموين والاستعلام عن تاريخ صدور البطاقات عبر رقم 91237.
وترصد "الدستور" لقراءها خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد فى البطاقة التموينية من خلال التقرير التالي، حيث وفر موقع دعم مصر عددا من الخدمات لبطاقة التموين.
- قيام المواطن بتسجيل رقم الموبايل الخاص به للمراجعة.
- التأكد من أن رقم الموبايل مسجل باسمه في إحدى شركات الاتصالات في فترة لا تقل عن 3 أشهر.
- أن تكون بطاقته التموينية موجودة ونشطة على قاعدة البيانات.
لإتمام الاستعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومى وإضافة أو حذف مواليد من البطاقة يتم تحديث البيانات دائما عبر موقع وزارة التموين المخصص لذلك عبر موقع دعم مصر 2020.
ويمكن استعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومى عبر الموقع، لذا يجب بين الحين والآخر أن تتابع صفحة البطاقة التموينية الخاصة بكم ومراجعتها جيدا.
ووفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد فى البطاقة التموينية عبر موقعها الرسمي "دعم مصر" من خلال الرابط التالي (من هنا)
كما أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية رقمًا للاستعلام عن بطاقة التموين من خلال الهاتف المحمول بكل سهولة الاستعلام عن بيانات بطاقة التموين والاستعلام عن تاريخ صدور البطاقات عبر رقم 91237.
وترصد "الدستور" لقراءها خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد فى البطاقة التموينية من خلال التقرير التالي، حيث وفر موقع دعم مصر عددا من الخدمات لبطاقة التموين.
الاستعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد.لإجراء استعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد أو للحصول على الخدمات التموينية، وأيضا إجراء استعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد عبر الموقع الرسمي للخدمات التموينية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية يشترط الآتي:-
- قيام المواطن بتسجيل رقم الموبايل الخاص به للمراجعة.
- التأكد من أن رقم الموبايل مسجل باسمه في إحدى شركات الاتصالات في فترة لا تقل عن 3 أشهر.
- أن تكون بطاقته التموينية موجودة ونشطة على قاعدة البيانات.
لإتمام الاستعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومى وإضافة أو حذف مواليد من البطاقة يتم تحديث البيانات دائما عبر موقع وزارة التموين المخصص لذلك عبر موقع دعم مصر 2020.
ويمكن استعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومى عبر الموقع، لذا يجب بين الحين والآخر أن تتابع صفحة البطاقة التموينية الخاصة بكم ومراجعتها جيدا.