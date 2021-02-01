حي الشرابية يوقف أعمال بناء مخالف بشارع شلبي

قام المهندس حماده رزق رئيس حى الشرابية بايقاف أعمال بالعقار رقم ٢بحارة منصور دياب من شارع شلبي وتم مصادرة الونش وعدد ٢ برويطة و٢ حلة ونش و٣ كوريك وتم تحريزهم بمعرفة شرطة المرافق.كما قام المهندس حمادة رزق يوسف رئيس حى الشرابية بجولة ميدانية تفقد فيها مكتب الخدمات البريدية بعزبة الخمايسة وينه بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فايروس كرونا المستجد من حيث ارتداء الكمامات والتباعد.وقام حى الشرابية بمتابعة رفع الأخشاب التي في حوض الفجل أمام حكر السكاكيني القديم وجارى استكمال رفع الأخشاب.