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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المصدرين»: اهتمام خاص بالمشروعات الصغيرة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:21 ص
المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة
دعاء أبو العزم
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قال أحمد ذكي، رئيس شعبة المصدرين بالغرف التجارية، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي قاطرة الاقتصاد المصري.

وأضاف ذكي في تصريحات لـ"الدستور"، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يشمل أكبر قدر من العمالة، وأيضا أكبر قدر من الإنتاج.

وأوضح عضو شعبة المصدرين، أن الشعبة تولي اهتماما خاصا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمساندتها في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الأسواق من أزمة فيروس كورونا.

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