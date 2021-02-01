«المصدرين»: اهتمام خاص بالمشروعات الصغيرة

قال أحمد ذكي، رئيس شعبة المصدرين بالغرف التجارية، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي قاطرة الاقتصاد المصري.وأضاف ذكي في تصريحات لـ"الدستور"، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يشمل أكبر قدر من العمالة، وأيضا أكبر قدر من الإنتاج.وأوضح عضو شعبة المصدرين، أن الشعبة تولي اهتماما خاصا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمساندتها في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الأسواق من أزمة فيروس كورونا.