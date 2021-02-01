التشيك تبدأ تعيين مرشدين جدد من أجل الموسم السياحي المقبل

رغم أن هناك القليل من الوضوح بشأن ما سوف يبدو عليه الموسم السياحي المقبل في جمهورية التشيك، فإن العديد من المواقع الأثرية في منطقة باردوبيتسه تبحث عن مرشدين سياحيين جدد.واختلف المتقدمون للوظائف العام الجاري عن ذي قبل كثيرا حيث يشملون ممثلين سابقين ومؤلفين.تشهد منطقة بارودبيتسه المعروفة بثرائها بقلاع العصور الوسطى، توافد مئات الآلاف من الزوار سنويا.ورغم أن جمهورية التشيك تشهد حاليا أحد أشد حالات الإغلاق في مختلف أنحائها، فإن مدراء مواقع الآثار المحلية يبحثون بالفعل عن مرشدين للعمل عند فتح الموسم السياحي 2021.وقال توماس كورينك القائم على إحدى القلاع في بلدة أوبوتشنو، لـ"الراديو التشيكي" إن طبيعة المتقدمين للوظائف أوسع من السنوات السابقة.