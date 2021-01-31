رؤوف عبدالعزيز يعاين أماكن تصوير «الفارس» تمهيدًا لانطلاقه

يعاين المخرج رؤوف عبدالعزيز حاليا أماكن تصوير فيلمه السينمائي الجديد "الفارس" من تأليف حسام موسى؛ ومن بطولته النجم أحمد زاهر.وقالت مصادر قريبة من فريق عمل فيلم "الفارس" إن رؤوف عبدالعزيز انتهى بنسبة 90 ٪ من اختيار الأماكن تمهيدا لانطلاق تصوير الفيلم الذي يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم الفنان حسين فهمي في أول لقاء يجمع بينه وبين الفنان أحمد زاهر.وكان قد انتهى مؤلف الفيلم حسام موسى من كتابته بشكل كامل، بينما ينشغل حاليا المخرج رؤوف عبد العزيز أيضا بتصوير مسلسل الطاووس بطولة جمال سليمان وسميحة أيوب وسهر الصايغ، ومن سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة محمد ناير.