«سينوفارم» آخرهم.. 4 لقاحات لمواجهة كورونا في العالم

لقاح فايزر

لقاح موديرنا

لقاح سينوفارم

لقاح أسترازينيكا

في الوقت الذي يتفشى فيه فيروس كورونا المستجد دول العالم هناك 4 لقاحات تتسابق الدول في توزيعهم كمحاولة لمواجهة "كوفيد-19" الذي تخطت إصاباته نحو 100 مليون شخص.وفي سياق متصل، تستعرض "الدستور" أبرز المعلومات عن اللقاحات الأربع:-أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في11 من ديسمبرالماضى ترخيص الاستخدام الطارئ لهذا اللقاح وبدأت بالفعل فى تطعيم شعبها به وهو يعتبر أول لقاح يتم الموافقة على استخدامه فى أمريكا لمواجهة كيوفيد -19.- طورته شركتا "فايزر" و"بيونتيك" بالتعاون.- بدأت التطعيمات منذ أيام وكانت البداية للعاملين في مجال الرعاية الصحية والمقيمين في منشآت الرعاية طويلة الأمد، مثل دور رعاية المسنين.- هو اللقاح الثانى الذى وافقت إدارة الغذاء على إعطائه للأمريكيين.- هو لقاح أنتجته جمهورية الصين- يقال إن لقاح سينوفارم فعال ضد متغيرات الفيروس التاجى الجديد كورونا.- هو لقاح تطورته جامعة أكسفورد البريطانية وشركة أسترازينيكا البريطانية للأدوية.- استخدمته بريطانيا فى نهاية شهر ديسمبر من العام الماضى.