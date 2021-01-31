وكيل النواب يطالب بتسويق مشروعات البترول

قدم محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، تحية لوزير البترول المهندس طارق الملا، مشيرا إلى تعامله بعبقرية للقضاء على المشكلات التى كانت تواجهنا وفي تحديات ذلك القطاع، بالإضافة إلى إبرام عدد كبير من الاتفاقيات خلال الفترة الماضية.جاء ذلك في تعقيبه على كلمة وزير البترول والثروة المعدنية خلال الجلسة العامة للبرلمان.واضاف أبو العينين: «أمامنا تحديات كبيرة في الفترة المقبلة نظرا لوجودنا الآن على خريطة التنافسية العالمية».وطالب وكيل مجلس النواب، بضرورة العمل على تسويق للمشروعات التي نمتلكها، قائلا: «نسير فى تراك مضبوط واحيى القيادة السياسية على دعمها لذلك القطاع، كما اشاد بعبقرية المفوض المصرى فى الاتفاقيات التى تم إبرامها».