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الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس عاطلين حاولوا سرقة سيدة بالمرج

الأحد 31/يناير/2021 - 01:59 م
حبس
حبس
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة المرج اليوم بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لمحاولتهم سرقة سيدة والشروع في قتلها بالمرج.

واقرت المجنى عليها في التحقيقات الأولية أن المتهمين حاولوا سرقتها وتهديدها، وعندما تصدت لهم قاموا بصعقها وضربها بآلة حادة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين مسجلين في قضايا سرقة وبعد تأكدهم من أن المجنى عليها تعيش بمفردها حضر في ذهنهم سرقتها، وعندما تصدت لهم وحاولت الاستغاثة تعدوا عليها بآلة حادة.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المرج من سيدة تتهم عاطلين بمحاولة سرقتها والتعدي عليها بآلة حادة وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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