التهابات المثانة للسيدات.. الأسباب وطرق العلاج (فيديو)

أوضح الدكتور عرفة عبد الرحيم، استشاري جراحة المسالك البولية، الأسباب التي تؤدي إلى وجود آلام أثناء عملية التبول لدى السيدات، موضحًا أنه غالبًا ما يكون بسبب التهابات المثانة.وشرح الطبيب «عبد الرحيم» التحاليل اللازمة عند حدوث هذه الأعراض لدى السيدات، موضحًا في الوقت ذاته طريقة العلاج.للمزيد.. شاهد الفيديو التالي: