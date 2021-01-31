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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

رؤوف عبد العزيز يدفع بـ 5 مواهب شابة لبطولة «الطاووس» في رمضان

الأحد 31/يناير/2021 - 01:32 م
رؤوف عبد العزيز
رؤوف عبد العزيز
محمد قدري
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يواصل المخرج رؤوف عبد العزيز، خلال الفترة الحالية العمل على قدم وساق من أجل الانتهاء من تصوير أكبر عدد من مشاهد مسلسله الجديد " الطاووس" من بطولة النجم جمال سليمان، والمقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2021.

وكعادته حرص المخرج رؤوف عبد العزيز على البحث عن العديد من المواهب الشابة، المختفية عن الأنظار والتي تمتلك موهبة فنية مميزة ولكنهم في انتظار الفرصة التي تقدمهم للجمهور.

ووقع اختيار رؤوف على بعض من هذه المواهب من بين عدد كبير من الشباب الذين خضعوا للاختبار، خلال الفترة الماضية، وقدم تم البحث عنهم في المعهد العالي للفنون المسرحية وكذلك المهرجانات المسرحية وورش التمثيل، وقد رصد أسماء بنفسه بعدما شاهدها في أكثر من عمل بعيدا عن شاشات التلفزيون، خاصة أن المواهب المختارة لن تشارك في أدوار ثانوية، وأسند لهم أدوارًا كبيرة للمرة الأولى في الدراما، مراهنًا على أن المسلسل سيكون بداية تحولهم إلى نجوم وهم يوسف الأسدي، وريم المصري وشيريهان الشاذلي، ومينا نبيل، وجورج أشرف.

يشار إلي أن مسلسل الطاووس، يشارك في بطولته النجم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد،، وسيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي يخيم عليه الغموض والتشويق، من خلال شخصية النجم جمال سليمان، والذي يقدم شخصية محامي مخضرم يحقق في أحد القضايا التي تقلب أحداث المسلسل رأس على عقب.

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