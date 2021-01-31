التحقيق مع المتهمين بمحاولة تهريب 10 كيلو من مخدر الآيس

تباشر نيابة النزهة التحقيق مع راكبين حاولا تهريب 10 كيلوجرامات من مخدر «الآيس»، أخفاها في حقائبهما فور وصولهما من جنوب أفريقيا بمطار القاهرة الدولي، وكلفت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليلها وفحصها وإعداد تقرير مفصل بها، وسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.وقالت مصادر جمركية بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الإثيوبية والقادمة من أديس أبابا، اشتبه عبد العال نعمان مدير الجمرك فى راكبين من جنوب أفريقيا، وتم تكليف توني فكري وسامح سيد مأمورا الفحص بالكشف بفحص حقائب الراكبين على جهاز الفحص بأشعة " X-RAY "، وتبين وجود أجسام غريبة في جيوب سحرية.وأضافت المصادر أن حازم ياسين مشرف الجمارك، قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائبهما ضمت مصطفى صادق وإسلام ماهر مأمورا الجمارك، وتبين وجود 10 كجم ونص من مخدر «الآيس» في جيوب سحرية بحقائبهم وداخل شنط حريمي كانت مع إحداهما، مغلقة بطريقة المصنع لتضليل الجمارك والعبور بها دون ضبطهما.