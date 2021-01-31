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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

وزير الصحة في جنوب إفريقيا: سنحصل على 20 مليون جرعة من لقاح فايزر

الأحد 31/يناير/2021 - 01:23 م
وزير الصحة في جنوب
وزير الصحة في جنوب أفريقيا زويلي مخيزي
وكالات
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قال وزير الصحة في جنوب إفريقيا، زويلي مخيزي، إن بلاده ستحصل على 20 مليون جرعة من اللقاح الذي طورته شركة «فايزر» ضد فيروس كورونا، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة «صنداي تايمز» ومقرها جوهانسبرج.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه في حال إتمام الاتفاق، سوف يمثل دفعة لخطط التطعيم ضد فيروس كورونا، التي تعرضت للانتقادات بسبب البطء في تدشينها.

وعلى الرغم من أن الكثير من الدول بدأت بالفعل في تطعيم الأفراد الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، فإنه من المقرر أن تصل أول شحنة من لقاح ضد فيروس كورونا، وتقدر بمليون جرعة، إلى جنوب إفريقيا غدا الاثنين.

وتعد هذه الشحنة جزءا من الجرعات الـ5ر1 مليون التي سوف تحصل عليها جنوب إفريقيا من لقاح «أسترازينيكا» الذي ينتجه معهد سيروم الهندي.

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