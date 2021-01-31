تستمر عمليات البحث من جانب المواطنين حول موقع تسجيل المواليد في بطاقة التموين عن طريق النت، خلال هذه الفترة عبر المنصات الإلكترونية على محركات البحث الشهيرة، حيث أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من الخدمات الإلكترونية تسهيلا على المواطنين خلال هذه المرحلة التي يمر بها العالم من انتشار جائحة كورونا المستجدة.





موقع تسجيل المواليد في بطاقة التموين عن طريق النت





يمكن للمواطن إضافة مواليد عن طريق النت من خلال طريقتين، على موقع مصر الرقمية، ويمكنه الدخول والتسجيل من الرابط الآتي: www.tamwin.com.eg ثم الضغط على اختيار ضمن أفراد أسرتي لكي يتم تسجيل فرد جديد، اختيار أبدأ الخدمة، واستكمال باقي المعلومات الخاصة بالأسم ودرجة القرابة والمحافظة وإدارة التموين التابع لها والمكتب، ورقم البطاقة، ورقم بطاقة التموين، ويتبع الاجراءات الباقية لإضافة المواليد.





وأما الطريقة الثانية التي يستطيع المواطن من خلالها إضافة مواليد، حيث يمكنه الدخول عبر موقع دعم مصر من خلال الرابط التالي: digital.gov لإضافة مواليد على بطاقة التموين والاستمتاع بالخدمات الأخرى التي تقدمها الوزارة، كما يمكنه تسجيل رقم الهاتف الخاص به، ليصله كل ما هو جديد من أسعار السلع والخدمات التي تقدمها الوزارة.





ويشار إلى أن هذه الفترة أعلنت الوزارة عن فتح الباب لتسجيل أسماء جديدة من المواليد، لإضافتهم على بطاقة التموين.





خط ساخن لوزارة التموين





خصصت وزارة التموين الخط الساخن 19959، للاستفسار عن جميع الأمور والمسائل المتعلقة بكافة سلع التموين، حيث يستطيع المواطن الاتصال في أي وقت لسؤال حول البطاقة أو السلع الجديدة أو كيفية تقديم تظلم إلكتروني عبر النت.





المواليد المستحقة إضافتهم على بطاقة التموين





وضعت وزارة التموين أولوية للمستحقين إضافتهم على بطاقة التموين ومنحتهم أفضلية وأولوية في التسجيل، وهم: مواليد السيدات الأرامل والمطلقات، إضافة إلى العمال المدرجين تحت فئة العمالة غير المنتظمة، وأصحاب معاشات وبرنامج تكافل وكرامة، كما حددت الأولوية للفئات محدودة الدخل لانهم أولي بالسلع المختلفة التي سوف تضاف على بطاقة الأسرة للتموين.





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