بمناسبة عيد الشرطة الـ69.. استخراج مستندات شرطية مجانا

أعلنت وزارة الداخلية استخراج المستندات الشرطية بدون رسوم من "إدارات المرور، إدارات قطاع الأحوال المدنية، أقسام إدارة الجوازات والهجرة والجنسية) بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لعدد من المواطنين المتقدمين لاستخراج تلك الوثائ، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ69 لعيد الشرطة.وأضافت الوزارة، أن الخجمة لاقت استحسان المواطنين وعبروا عن امتنانهم لهيئة الشرطة لما تقدمه من خدمات للمواطنين، وقاموا بتقديم التهنئة لرجال الشرطة بمناسبة عيد الشرطة.