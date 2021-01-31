سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 31-1-2021 فى البنوك المصرية

يقدم موقع «الدستور»، لقراءه سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 31-1-2021 في البنوك المصرية، ضمن الخدمات اليومية التي يقدمها للمواطنين، حيث يزداد البحث اليوم على محركات البحث العالمية جوجل عن سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 31-1-2021 في البنوك المصرية، وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أفادت بها البنوك المصرية العاملة.حافظ الدينار الكويتي على استقراره أمام الجنيه المصري اليوم الأحد على مستوى البنوك المحلية والحكومية، حيث ثبت عند مستوى 48 جنيهًا للشراء، و52 جنيهًا للبيع، حسب شاشات تداول البنك المركزي المصري.على المستوي العالمي، وعلي صعيد أسعار العملة الكويتية عالميًا خاصة مقابل الدولار الأمريكي فبلغت حظها من التراجع، لتصل مستويات التداول اليوم إلى 3.30 دولار.سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 31-1-2021البنك الأهلي المصرياستقر سعر الدينار الكويتي، اليوم، أمام الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المصري، عند مستوى 48 جنيهًا للشراء، و52 جنيهًا للبيع.بنك مصركما استقر الدينار الكويتي في بنك مصر في سعر الشراء والبيع للعملة الكويتية أمام الجنيه المصري عند مستوى 48 جنيه للشراء، و52 جنيهًا للبيع.بنك مصرإيران للتنميةووصل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه في بنك مصر إيران للتنمية إلى 47.80 للشراء، و52.12 جنيه للبيع.بنك المصرف المتحدكما حافظت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي علي استقرارها أمام الجنيه المصري داخل فروع المصرف المتحد عند مستوي 47 جنيهًا للشراء، و52 جنيهًا للبيع، بحسب شاشات التداول داخل البنك.البنك العربي الأفريقي الدوليوسجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملة المصرية داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي بالسوق المصرية، 48.62 جنيهًا للشراء، و51.56 جنيهًا للبيع.بنك HSBCوجاءت أسعار شراء وبيع الدينار الكويتي داخل بنك HSBC، عند مستوي 19.48 جنيه للشراء، 51.81 جنيه للبيع.