محمد سلماوى: تخوفت من طرح مقالاتى فى كتاب

قال الكاتب محمد سلماوي، رئيس اتحاد الكتاب السابق، إن السخرية موجودة في كتاباته ولكن لم تكن موجودة في الصحافة إلا في مقالاته، موضحًا أن هناك بعض المسرحيات التي ألفها مثل الفصل الواحد، فوت علينا بكرة، وقال بعض النقاد إنه مسرح العبث أو مسرح اللا معقول.وأضاف «سلماوي»، خلال لقاءه مع برنامج المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع عبر فضائية «TEN»، أن الصحافة المصرية كان بها كتاب كبار في مجال الكتابة الساخرة، منهم الكاتبان محمد عفيفي، ومحمود السعدني، ولكن الاتجاه الساخر قل في الكتابة الصحافة حاليًا.وتابع الكاتب الكبير، أنه كان يكتب مقالًا أسبوعيًا في إحدي الجرائد اليومية الخاصة بشكل ساخر، وهيئة الكتاب كان لديها رغبة في طرح تلك المقالات ككتاب، قائلًا: «في الأول خوفت الحقيقة لأن آخر مقال كان في عام 2010، ولكن بعدما راجعت المقالات وجدت أن المشاكل التي تناولتها بسخرية ما زالت قائمة».وأكمل الكاتب محمد سلماوي، أن كل معاجلة مقبولة طلما اختار الكاتب ذلك، ولكن الأزمة كانت تكمن في تلقي القارئ لذلك، فالبعض كان يتصور أن الكاتب يكتب مقاله بجدية، قائلًا: «عندما أتناول صراع إسرائيل وفلسطين بشكل ساخر فالبعض يعتقد أن مقالي جاد وقلب للأمر والحقيقية كاملة».وضاف أنه لا يجوز ملاحقة الكاتب على رأي، ولكن يجوز في حالة ارتكاب جريمة السب والقذف، ووفقًا للدستور فإن حرية التعبير مصانة، وأنه لا يجوز قانونًا إصدار أحكام سالبة للحرية بالنسبة للتعبير عن الرأي أو الأعمال الفنية.