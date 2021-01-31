سعر الريال السعودى اليوم فى مصر 31-1-2021

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

سعر الريال السعودى فى قناة السويس

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

قد يهمك أيضًا:





يرغب العديد من المواطنين في معرفةوفقًا لأحدث البيانات الصادرة من البنوك، لذلك تستعرض لكم «الدستور» سعر الريال السعودي، اليوم الأحد 31-1-2021، حيث أفادت المعلومات الوارده من البنوك أن سعر الريال السعودي أصبح مستقرًا أمام الجنيه المصرى، ويرجع ذلك لانخفاض التعاملات المالية خلال اليومين الأخيرين.ووصل متوسط سعر الريال السعودي، اليوم الأحد 31-1-2021، في أسواق المال المحلية المصرية 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وإليكم تفاصيل سعره في البنوك:4.11 جنيه للشراء.4.20 جنيه للبيع.4.11 جنيه للشراء.4.20 جنيه للبيع.4.08 جنيه للشراء.4.23 جنيه للبيع.4.11 جنيه للشراء.4.20 جنيه للبيع.4.11 جنيه للشراء.4.20 جنيه للبيع.4.16 جنيه للشراء.4.21 جنيه للبيع.4.09 جنيه للشراء.4.19 جنيه للبيع.ويعد الريال السعودي هو العملة الرسمية في المملكة العربية السعودية، ويصدر عن البنك المركزي السعودي.وفيما يخص باقى العملات العربية والأجنبية اليوم أمام الجنيه المصرى فقد شهد سعرها تحسنًا كذلك، وبلغ سعر اليورو 18.88 جنيه للشراء، 19.17 جنيه للبيع، والجنيه الإسترلينى وصل إلي 21.39 جنيه للشراء، 21.68 جنيه للبيع، وذلك طبقًا لما أفادت به السوق المحلية.جدير بالذكر، أن أرقام الاقتصاد المصري سجلت تحسنًا رغم آثار جائحة كورونا، حيث استقرت عملية صرف العملات في مصر وشهدت توافر العملات الأجنبية، بل نجحت البنوك المصرية من مضاعفة حيازتها الدولارية خارج مصر بنسبة 100% خلال 2020.وارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بنهاية شهر ديسمبر العام الماضي، ليصل أكثر من 40 مليار دولار بزيادة بلغت نحو 850 مليون دولار.