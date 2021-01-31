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الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر 31-1-2021

الأحد 31/يناير/2021 - 07:54 ص
الريال السعودي
الريال السعودي
أسماء منصور
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يرغب العديد من المواطنين في معرفة سعر الريال السعودي اليوم في مصر، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة من البنوك، لذلك تستعرض لكم «الدستور» سعر الريال السعودي، اليوم الأحد 31-1-2021، حيث أفادت المعلومات الوارده من البنوك أن سعر الريال السعودي أصبح مستقرًا أمام الجنيه المصرى، ويرجع ذلك لانخفاض التعاملات المالية خلال اليومين الأخيرين.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر 

ووصل متوسط سعر الريال السعودي، اليوم الأحد 31-1-2021، في أسواق المال المحلية المصرية 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وإليكم تفاصيل سعره  في البنوك:

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.11 جنيه للشراء.
4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.11 جنيه للشراء.
4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.08 جنيه للشراء.
4.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية


4.11 جنيه للشراء.
4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.11 جنيه للشراء.
4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.16 جنيه للشراء.
4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

4.09 جنيه للشراء.
4.19 جنيه للبيع.
ويعد الريال السعودي هو العملة الرسمية في المملكة العربية السعودية، ويصدر عن البنك المركزي السعودي.

وفيما يخص باقى العملات العربية والأجنبية اليوم أمام الجنيه المصرى فقد شهد سعرها تحسنًا كذلك، وبلغ سعر اليورو 18.88 جنيه للشراء، 19.17 جنيه للبيع، والجنيه الإسترلينى وصل إلي 21.39 جنيه للشراء، 21.68 جنيه للبيع، وذلك طبقًا لما أفادت به السوق المحلية.

جدير بالذكر، أن أرقام الاقتصاد المصري سجلت تحسنًا رغم آثار جائحة كورونا، حيث استقرت عملية صرف العملات في مصر وشهدت توافر العملات الأجنبية، بل نجحت البنوك المصرية من مضاعفة حيازتها الدولارية خارج مصر بنسبة 100% خلال 2020.

وارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بنهاية شهر ديسمبر العام الماضي، ليصل أكثر من 40 مليار دولار بزيادة بلغت نحو 850 مليون دولار.

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