سعر الريال السعودى اليوم السبت 30-1-2021
السبت 30/يناير/2021 - 07:07 ص
منة سالمطباعة
يقدم لكم موقع «الدستور»، في تقريره، اليوم السبت 30-1-2021، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في الأسواق المحلية المصرية، وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أفادت بها البنوك المصرية العاملة.
على المستوي المحلي، يواصل الريال السعودي استقراره في مواجهة نظيرة الجنيه المصري، حيث سجل متوسط سعر الريال السعودي في أسواق المال المحلية 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، حسبما أفادت البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المصري.
سعر الريال السعودي اليوم السبت 30-1-2021
البنك الأهلي المصري
سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
بنك مصر
وتداول سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك مصر، عند مستوى 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
وجاء سعرالريال السعودي مقابل نظيره الجنيه المصري، داخل فروع بنك الإسكندرية عند مستوى 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
البنك المصرى الخليجى
تتيح شبكة فروع البنك المصري الخليجي سعر شراء وبيع الريال السعودي أمام الجنيه المصري، عند مستوى 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان
وفيما يخص سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل فروع بنك التعمير والإسكان، استقر عند مستوى 4.06 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
بنك عودة
وجاء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك عودة اليوم عند مستوى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامى
كما جاءت مستويات سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع مصرف أبوظبي الإسلامي عند 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
جدير بالذكر، أن الريال هو العملة الرسمية في المملكة العربية السعودية، ويتكون الريال السعودي من 100 هللة، والعملات الورقية عبارة عن «5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال»، والعملات المعدنية عبارة عن: «1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال».