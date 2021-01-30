سعر الريال السعودى اليوم السبت 30-1-2021

يقدم لكم موقع «الدستور»، في تقريره، اليوم السبت 30-1-2021، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في الأسواق المحلية المصرية، وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أفادت بها البنوك المصرية العاملة.





على المستوي المحلي، يواصل الريال السعودي استقراره في مواجهة نظيرة الجنيه المصري، حيث سجل متوسط سعر الريال السعودي في أسواق المال المحلية 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، حسبما أفادت البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المصري.





سعر الريال السعودي اليوم السبت 30-1-2021





البنك الأهلي المصري





سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.





بنك مصر





وتداول سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك مصر، عند مستوى 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.





بنك الإسكندرية





وجاء سعرالريال السعودي مقابل نظيره الجنيه المصري، داخل فروع بنك الإسكندرية عند مستوى 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.





البنك المصرى الخليجى





تتيح شبكة فروع البنك المصري الخليجي سعر شراء وبيع الريال السعودي أمام الجنيه المصري، عند مستوى 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.





بنك التعمير والإسكان





وفيما يخص سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل فروع بنك التعمير والإسكان، استقر عند مستوى 4.06 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.





بنك عودة





وجاء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك عودة اليوم عند مستوى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.





مصرف أبوظبي الإسلامى





كما جاءت مستويات سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع مصرف أبوظبي الإسلامي عند 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.



