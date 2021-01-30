نجوم الفن والمجتمع يشاركون في عزاء والد زوجة أحمد السقا (فيديو)

حرص عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع على المشاركة في تقديم واجب العزاء لأسرة مصفّف الشعر محمد الصغير، والد الإعلامية مها الصغير، زوجة الفنان أحمد السقا بمنزل الأسرة داخل بـ 6 أكتوبر.شارك في العزاء كل من الدكتور خالد زكي، نقيب المهن التمثيلية، وشيرين رضا وأحمد السعدني ورامز جلال ومحمد هنيدي وأحمد حلمي، والإعلامي رامي رضوان وزوجته دنيا سمير غانم، والفنان أحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنى، وماجد المصري، ونادية الجندي، وكريم محمود عبدالعزيز، وأحمد العوضي.كان في استقبال المعزين الفنان أحمد السقا ونجله ياسين وزوجته مها الصغير، وسبق وقدم واجب العزاء مساء أمس كل من أمير كرارة، شريف منير، محمد سامي، مي عمر، إدوارد، حسام شوقي.ورحل محمد الصغير عن دنيانا صباح أمس وشيع جثمانه من مسجد الثورة بمصر الجديدة ودفن في مقابر العائلة.