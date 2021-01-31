سعر الدولار اليوم الأحد 31-1-2021 فى مصر

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي





2 - وشهد سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو ما يقرب إلى 15.66 جنيه للشراء، أما سعر البيع فشهد نحو 15.76 جنيه.



3 - وبلغت أسعار الدولار في بنك مصر نحو ما يقرب إلى 15.66 جنيه للشراء، أما سعر البيع فشهد نحو 15.76 جنيه.



4 - وسجلت أسعار الورقة الخضراء اليوم في بنك عودة نحو ما يقرب إلى 15.68 جنيه للشراء، أما سعر البيع فشهد نحو 15.78 جنيه.



5 - وبلغ أسعار الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib نحو ما يقرب إلى 15.68 جنيه للشراء، أما سعر البيع فشهد نحو 15.78 جنيه.



6 - وسجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو ما يقرب إلى 15.67 جنيه للشراء، أما سعر البيع فشهد نحو 15.77 جنيه.

قد يهمك أيضا: سعر الريال السعودى اليوم 2021 مواقيت الصلاة اليوم 2021 فى مصر 1 - سجل سعر الورقة الخضراء في البنك المركزي المصري نحو ما يقرب إلى 15.67 جنيه للشراء، أما سعر البيع فشهد نحو 15.77 جنيه.2 - وشهد سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو ما يقرب إلى 15.66 جنيه للشراء، أما سعر البيع فشهد نحو 15.76 جنيه.3 - وبلغت أسعار الدولار في بنك مصر نحو ما يقرب إلى 15.66 جنيه للشراء، أما سعر البيع فشهد نحو 15.76 جنيه.4 - وسجلت أسعار الورقة الخضراء اليوم في بنك عودة نحو ما يقرب إلى 15.68 جنيه للشراء، أما سعر البيع فشهد نحو 15.78 جنيه.5 - وبلغ أسعار الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib نحو ما يقرب إلى 15.68 جنيه للشراء، أما سعر البيع فشهد نحو 15.78 جنيه.6 - وسجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو ما يقرب إلى 15.67 جنيه للشراء، أما سعر البيع فشهد نحو 15.77 جنيه.

يقدم "الدستور" لكم في تقريره اليومي كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص سعر الدولار اليوم الأحد 31-1-2021 في مصر، حيث تشهد العملة الخضراء حالة من التذبذب وعدم الاستقرار في البنوك المصرية، وذلك بعد العديد من الأزمات التي تمر بها البورصات العالمية والخليجية، بسبب الوباء العالمي الذي تسبب في انهيار الحالة الاقتصادية عالميًا، وغير ذلك تسببت آخر أحداث الكونجرس الأمريكي في هبوط حاد في سعر الدولار عالميًا واختيار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الذي تعهد بخطة جديدة لتعافي الاقتصاد.تابع معنا.. في التقرير اليومي سعر الدولار اليوم الأحد 31-1-2021 في مصر بالبنوك المصرية، وكان قد تراجع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، وذلك كان مقابل الدولار الأمريكي في مؤشر على تبدد ثقة المستثمرين في الأسواق (البنوك)، وثبتت أسعار الدولار في مصر مؤخرًا عند سعر 15.67 جنيه للشراء، وبلغ سعر البيع نحو 15.77 جنيه.